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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 aylığına geldiği ilçede 39 yıl görev yaptı

İHA

2 aylığına geldiği ilçede 39 yıl görev yaptı

– Van’ın Başkale ilçesine 2 aylığına gelen ve 17 kaymakamla çalışan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sami Karakelle, 39 yıllık hizmetinin ardından emekli oldu.
Meslekte 39’uncu yılını dolduran ve yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Başkale Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Sami Karakelle için veda yemeği düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak öncülüğünde düzenlenen yemeğe 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Bahtiyar Ekinci ve kamu kurum müdürleri katıldı. Yemeğin ardından Başkale Kaymakamı Asım Solak ve 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul tarafından hizmetlerinden dolayı Karakelle’ye hediyeler verildi. Burada konuşan Asım Solak, Karakelle'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Yazı İşleri Müdürümüz Sami Bey ilçemize uzun yıllar hizmet etti. Göreve ilk geldiğimde herkes tarafından sevilen ve güven duyulan, ilçeye çok emek veren bir kişi olarak tanıdım. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve huzur diliyorum” dedi.
Kendisi için verilen veda yemeğinden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Yazı İşleri Müdürü Sami Karakelle, 39 senelik müdürlük döneminde yaptıklarından bahsetti. Karakelle, “Emekliliğim dolayısıyla düzenlenen bu veda yemeği için herkese teşekkür ediyorum. 1982 yılında 2 aylığına geldiğim ilçede 39 yılı geride bıraktım. Rabbim tüm arkadaşlarımıza hayırlı emeklilikler nasip etsin. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Asım Solak'a ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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