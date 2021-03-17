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Son 100 yılda sadece iki kez görülen yakalı toy kuşunun tedavisi bitti Yakalı toy kuşu özgürlüğe kanat çırpıyor

İHA

Son 100 yılda sadece iki kez görülen yakalı toy kuşunun tedavisi bitti Yakalı toy kuşu özgürlüğe kanat çırpıyor

Bitlis'te yaralı halde bulunan ve Türkiye'de son 100 yılda sadece iki kez görülen yakalı toy kuşunun tedavisi 4 ayın ardından tamamlandı.
Bitlis'te jandarma ekiplerince kanadından yaralanmış halde bulunan toy kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alınmıştı. Nesli tükenmekte olduğu için ‘kırmızı liste’de yer alan yakalı toy, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisinin ardından bugün doğal yaşam alanına salınacak.

4 ayın ardından özgürlüğe kanat çırpacak
Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ile özel bir ekip tarafından tedavisi yapılan yakalı toy kuşu Muş’a götürüldü. Toy kuşu, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Muş’ta yaşam alanına salınacak. Yaklaşık 4 ayın ardından özgürlüğe kanat çırpacak yakalı toy kuşu herkesi heyecanlandırmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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