Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü iddialı başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü iddialı başlıyor

İHA

Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü iddialı başlıyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Van’ı temsil edecek olan Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü, sezonun ilk antrenmanını yaptı.
Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeniyle geçen sezon oynanamayan Bölgesel Amatör Lig'i 1718 Nisan'da başlıyor. Ligin 15 haftada tamamlanacağı yönünde yapılan açıklamanın ardından Van'ı yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü, sezonun ilk antrenmanını yaptı. Daha sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen kulüp yöneticileri ve teknik heyet önemli açıklamalarda bulundu. Elite World Van Hotel’de yapılan basın toplantısına Teknik Direktör Yavuz Oruç ile yardımcıları Ayhan Erçiçek ve Ferhat Yıldırım Çakar, Sportif Direktör Kadir Tunçdemir, Kulüp Menajeri Osman Yıldırgan, Kulüp Avukatı Rohat Kurt ile Takım Kaptanı Ali Kurt katıldı. Burada yapılan ortak açıklamada, Van’a yeni profesyonel takım kazandırmak için mücadele edeceklerini ifade eden Teknik Direktör Yavuz Oruç, 16 Mart’ta yaptıkları ilk antrenman ile sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Oruç, “Bölgesel Amatör Lig'de zor bir lig bizi bekliyor. Ligde Van'ı temsil edecek olan Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından bizlere teklif geldiğinde düşünmeden karşılıksız kabul ettik. Tek amacımız Van futbolunu ileriye taşımak ve kahve köşelerinde dolaşan gençliği futbola kazandırmaktır. Bunun yanında ligin iddialı takımı olmak ve şehre yeni bir profesyonel takım kazandırmaktır” dedi.
Van’ı profesyonel ligde temsil eden Vanspor'a futbolcu aktarmak ve Vanspor'un bir nevi pilot takımı olmak istediklerinin de altını çizen Oruç, “Arkadaşlarımızla bu amaçla yola çıktık. Şu anda futbolcularımızın hepsi Vanlı. Eğer gereken desteği alabilirsek takıma faydalı en fazla 34 transfer düşünüyoruz. Bizler Vanlı gençlerin oynamasından yanayız. Bu çerçevede başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez olmak üzere tüm iş adamlarımızdan ve STK’larımızdan destek bekliyoruz. Bizlere kapısını açan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vanlı ‘Pelle’nin oğlu hem antrenörlük hem takım kaptanlığı yapıyor
YEREL HABERLER Vanlı ‘Pelle’nin oğlu hem antrenörlük hem takım ...
Son 100 yılda sadece iki kez görülen yakalı toy kuşunun tedavisi bitti Yakalı toy kuşu özgürlüğe kanat çırpıyor
YEREL HABERLER Son 100 yılda sadece iki kez görülen yakalı toy ...
Ölmek üzere olan uyuz köpeğin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Ölmek üzere olan uyuz köpeğin tedavisi sürüyor
Van'da, hayvanseverlerden sokak köpekleri için kulübe
YEREL HABERLER Van'da, hayvanseverlerden sokak köpekleri için kulübe
Doç. Dr. Sünnetçioğlu: “Normalleşme sürecinde yeni bir dalgaya sebep olmayalım”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Sünnetçioğlu: “Normalleşme sürecinde yeni ...
2 aylığına geldiği ilçede 39 yıl görev yaptı
YEREL HABERLER 2 aylığına geldiği ilçede 39 yıl görev yaptı
Vanlı rekortmen atlet Nevin: Hedefim, Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek
YEREL HABERLER Vanlı rekortmen atlet Nevin: Hedefim, Dünya ...
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
Van'daki kuraklık tehlikesi uydu görüntülerinde; inci kefalleri de etkilenecek
YEREL HABERLER Van'daki kuraklık tehlikesi uydu görüntülerinde; inci ...
Van’da kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor Van polisi vaka artış hızının önüne geçiyor Van Emniyetinde ‘Dinamik Denetim Modeli’ dönemi
YEREL HABERLER Van’da kural ihlalleri son teknoloji kamera ...
Tarihi Şamran Kanalı'ndan 2 ton 'çöp' toplandı
YEREL HABERLER Tarihi Şamran Kanalı'ndan 2 ton 'çöp' toplandı
KOSGEB’den girişimcilere büyük destek 14 bin 544 girişimciye 588 milyon 257 bin TL destek
YEREL HABERLER KOSGEB’den girişimcilere büyük destek 14 bin 544 ...
Tarihi Şamran Kanalı’nda temizlik çalışması
YEREL HABERLER Tarihi Şamran Kanalı’nda temizlik çalışması
Hakkari Valisi Akbıyık’tan Van Büyükşehir Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Hakkari Valisi Akbıyık’tan Van Büyükşehir ...
Erciş’te sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuştu
YEREL HABERLER Erciş’te sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuştu
İpekyolu ilçesinde kontrollü normalleşme denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu ilçesinde kontrollü normalleşme denetimi
Çaldıran Belediyesinden kar suyu temizleme mesaisi
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden kar suyu temizleme mesaisi
Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Akman, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı
YEREL HABERLER Başkan Akman, korona virüs aşısının ilk dozunu ...
Van'da 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı
Van’da tefeci operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Van’da tefeci operasyonu: 6 gözaltı
Kızılay’dan destek çağrısı Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu: “Stoklarımız bitmek üzere”
YEREL HABERLER Kızılay’dan destek çağrısı Kızılay Van Şube Başkanı ...
SGK’dan borçlulara hatırlatma
YEREL HABERLER SGK’dan borçlulara hatırlatma
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı