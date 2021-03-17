Başkan Tanış’tan ’18 Mart’ mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, milletin bağımsızlığı ve yenilmezliğinin dünyaca tescil edildiği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümünü idrak etmenin onur ve gururunu yaşadıklarını kaydetti. Şartlar ne kadar zor, düşman ne kadar güçlü olursa olsun milletimiz; birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde vatan ve istiklali için en büyük düşmanları bile yenebileceğini tüm dünyaya Çanakkale Zaferi’yle gösterdiğini ifade eden Başkan Tanış, “Kurtuluş mücadelemizin temellerinin atıldığı, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanının canla, kanla, imanla yazıldığı Çanakkale, esaret altında yaşayan bütün mazlum milletlere de umut ışığı olmuştur. ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten aziz milletimiz, 106. yıl önce olduğu gibi bugün de ‘İstiklalden İstikbale Çanakkale’ temasıyla vatanına, geleceğine ve bağımsızlığına sahip çıkma azim ve kararlılığını her daim gösterecektir. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere topraklarımızı vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.