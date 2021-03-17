Van'da boş arazide 114 kilo eroin bulundu

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Tuncay AVCI/ GÜRPINAR, (Van),(DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın operasyonunda, boş arazide 114 kilo eroin ele geçirildi.

Aldıkları ihbarı değerlendiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gürpınar İlçesi, Zernek Barajı mevkiinde operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler arazide 3 çuval içerisinde toplam 114 kilo eroin ele geçirdi. Olayla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI

2021-03-17 18:05:10



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