İpekyolu Belediyesi Gençlik Korosu provalara başladı

Van’ın İpekyolu Belediyesi bünyesinde oluşturulan ‘Gençlik Korosu’ provalarına başladı.

Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan Sanat Akademisi bünyesinde Berivan Kültür ve Sanat Merkezi ile Erçek Yaşam Merkezi'nde 1218 yaş aralığındaki kız ve erkeklerden oluşan “Çocuk ve Gençlik Korosu” oluşturuldu. Alanında yetkin eğitmenler tarafından eğitilen koro, Erçek Yaşam Merkezi’nde provalara başladı. Gençlik korosu, ileride yapılacak önemli etkinliklerde sahne alacak.

“Önemli gün ve etkinliklere koromuz katılacak”

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, gençlik korosuna katılan gençleri ileride konservatuar bölümünde ve güzel sanatlar fakültelerinde görmek istediklerini belirterek, “Önümüzdeki süreçte 23 Nisan, 29 Mayıs gibi önemli gün ve etkinliklere koromuz katılacak. Berivan Kültür Merkezimizdeki koromuz yaklaşık 45 kişiden oluşuyor. Erçek Yaşam Merkezimizde ise şu an 15 gencimiz var. Ama ileriki aşamalarda katılımları arttıracağız. Böylelikle koromuz daha etkin ve güzel olacak” dedi.

Eğitmen Mehmet Zeki Babur da, gençlik korosundan her gün düzenli olarak prova aldıklarını ve gençleri etkinliklere hazırladıklarını ifade etti.

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