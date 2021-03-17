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Van’ın Erciş ilçesinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Sahilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Ekber Cengiz’e ait Toros marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

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