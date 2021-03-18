Vali Bilmez’den ’18 Mart’ mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Tarihimize altın harflerle yazılı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde, huzur ve güvenle üzerinde yaşadığımız vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren, parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz; hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan toprağını korumak için 106 yıl önce bugün, dünya tarihinden silinmeyecek bir büyük destan yazmıştır. 19 Şubat 1915 tarihinde başlayan ve Türk milletinin varlığını sürdürmek için mücadele verdiği Çanakkale Savaşı, Türk askerinin imkânsızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst düzeyde ortaya koyduğu gibi düşmana ‘Çanakkale Geçilmez!’ gerçeğini kabul ettirdiği bir zaferdir. Bugün bizlerin en büyük sorumluluğu, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve kutsal topraklarını bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.