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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Müdürü Karabağ’dan ’18 Mart’ mesajı

İHA

Emniyet Müdürü Karabağ’dan ’18 Mart’ mesajı

Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Müdür Ali Karabağ, mesajında, “Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de Çanakkale Zaferi’dir. Çanakkale Zaferi, bütün dünyayı şaşkınlık içinde bırakan gerçek bir iman ve eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Vatan ve bağımsızlık aşkıyla, tarihe altın harflerle nakşedilen destansı mücadelenin, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bir an bile tereddütte kapılmadan, canlarını seve seve feda ederek 'Çanakkale geçilmez' dedirten, kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimiz; milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Bu eşsiz zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde nihai zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı’na da meşale olmuştur. Aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla, aynı şuur ve inançla, mukaddes emanetinizi daha yükseklere taşıma gayreti verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

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