Van emniyetinden 'Çanakkale' klibi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN Emniyet Müdürlüğü'nce 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi´nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı için klip hazırlandı. 36 Vanlı şehide ithafen hazırlanan klipte; Mehmetçiğin, düşmana geçit vermeyen mücadelesinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerdeki personeli, Van Gölü'ndeki balıkçılar, top oynayan çocuklar ve gazi görüntüleri yer alıyor. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-03-18 09:58:25



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