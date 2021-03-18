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Van’da mart kapıdan baktırdı Kar yağışı Van’ı beyaza bürüdü

İHA

Van’da mart kapıdan baktırdı Kar yağışı Van’ı beyaza bürüdü

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı.
Van’da hava sıcaklığının düne göre 8 derece düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde olduğu gibi kent merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacağı tahmin edildiği belirtildi. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyaran meteoroloji; ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma olaylarına karşı vatandaşın dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor
Meteorolojinden yapılan açıklamada, “Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (5070 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 2, Hakkâri 8, Van 9 ve Muş’ta 8 derece olması beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.
Hava sıcaklığının aniden düştüğünü ifade eden vatandaşlar ise geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışının bu yıl daha az yağdığını belirterek, çiftçilerin kuraklık endişesi yaşadığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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