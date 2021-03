Düşük riskli Van'da, vaka artışı tedirgin ediyor

Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın yayımladığı vaka oranı haritalarına göre 'düşük riskli' olarak mavi kategoride yer alan Van'da, vaka sayıları her geçen gün artıyor. Bu durum halkı tedirgin ederken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, il dışından gelenler ile kurulan gizli taziyelerin vaka sayılarını artırdığını belirterek, halkı daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 2026 Şubat'ta açıkladığı illere göre vaka sayıları haritasında Van'ın 10,13 olan vaka oranı, 27 Şubat5 Mart'ta 17,49'a çıktı. Bakanlığın 6-12 Mart'ta açıkladığı son verilere göre ise kentteki vaka oranının 20,13'e yükseldiği görüldü. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez vaka sayılarının artmasına il dışından gelenler ile kurulan gizli taziyelerin neden olduğunu söyledi. Vali Bilmez, pandemi ile ilgili mücadelede, halkın ciddi şekilde kurallara uyduğunu ve mavi kategoride kaldıklarını belirterek kentteki tüm ekiplerin gayretli bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

BATIDAN GELENLER VAKA ARTIŞINA NEDEN OLUYOR'

Vali Bilmez, vaka artışına batıdaki illerden gelenlerin neden olduğunu belirterek, "Bir diğer neden de bütün yasaklara rağmen taziye evinde değil de evde gizli taziye kuranlar bulaşa neden oldu. Bu taziyelerdeki bulaşın da batıdaki illerden gelenlerin neden olduğunu tespit ettik. Halkımızın bu konuda daha duyarlı olması ve Van'ı mavi kategoride tutmaya gayret etmesini istiyoruz. Kısmen vaka sayımızda bir artış var ama şu an kent genelinin kontrol altında olduğunu söyleyebilirim" dedi.

'AŞI SIRASI GELENLER AŞILANMALI'

Halkı özellikle taziye ve ev ziyaretleri konusunda duyarlı olmaları, maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkat etmeleri için uyaran Vali Bilmez, "Sisteme kayıtlı girilmiş öğretmen ve yaşlılarımızın aşı olması gerekiyor. Öğretmenlerimizde aşı oranımız düşük ama yaşlılarımızda yüzde 65'i yakaladık. Bu sayıyı da yüzde 75'e çıkarmamız lazım. Aşı sırası gelmiş öğretmenlerin ve büyüklerimizin mutlaka aşı olmasını istiyoruz. Eğitim sistemimizin aksamadan yürümesi ve çocuklarımızın özlediği öğretmenlerine kavuşabilmesi için öğretmenlerimizin aşı olması gerekiyor" diye konuştu.

'VAKA TESPİT EDİLEN YERLER KARANTİNAYA ALINIYOR'

Kentte yer yer vaka tespit edilen köyleri karantinaya aldıklarını da belirten Vali Bilmez, "Biz yer yer vaka tespit ettiğimiz köyleri karantinaya almakta ve okulları kapatmaktayız. Saray ilçemizdeki okullar halen kapalı. Erciş İlçesindeki 3 okulumuz da kapattık. Yani vaka tespit ettiğimiz yerlerde her türlü özel kararlar alıp uygulamaktayız" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da vaka sayılarının artığı kentte tedbirlere uyulması konusunda halka uyarılarda bulunarak, "Normalleşme sürecinde yeni dalgaya sebep olmayın" dedi.

'KURALLARA UYALIM MAĞDUR OLMAYALIM'

Vaka sayılarındaki artış halkı da tedirgin ediyor. Birçok kişi, vaka artışları nedeniyle yeniden kısıtlamaların getirilmesinden endişe duyuyor. Cevdet Saylık, kısıtlamaların en büyük mağdurunun 65 yaş ve üstü kişiler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Maskeler düzgün takılmadığını için virüs yayılıyor. Virüs yayılınca da kısıtlamalar oluyor. Kısıtlamaların en büyük mağduru da biz 65 yaş üstü vatandaşlar oluyor. Vaka sayıları düşünce biraz rahata kavuştuk. Gezip, dolaşıp toplu taşımadan yararlanıyoruz. Bu çok güzel bir mutluluktur. Şu an vakaların artması bizi tedirgin ediyor. Toplu taşımaya bindiğimizde yanımızda oturan kişilerden tedirginlik duyuyoruz. Her akşam televizyondan vaka durumlarını takip ediyorum. Mavi kategoriden sarı kategori dönüp dönmeyeceğimiz sürekli takip ediyor ve artış olduğunda tedirgin oluyoruz. Karadeniz bölgesindeki ciddi bir artış var. Bu insanlar da tedirgin oluyor. Vakaların artması insanların duyarsızlığından kaynaklanıyor. İnsanlar gizli taziye, düğün ve nişan yapıyor. İnsanlar tedbirlere uymuyor."

'YASAKLAR KALKTI AMA HASTALIK BİTMEDİ'

Normalleşme ile kalabalığını artığını belirten Ramazan Tamer ise, "Yasaklar kalktı ama hastalık daha bitmedi. Edremit sahillerinde hafta sonu ciddi bir kalabalık vardı. İğne atsan yere düşmezdi. Bizim bu süreçte biraz daha dikkat etmemiz lazım. Vaka artışları bizleri tedirgin ediyor. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Yasaklar kalktı diye kendimizi bırakmamalıyız" diye konuştu.

Nazlı Sancar ise hasta olduğu halde toplumun içine karışan kişilerin, kul hakkına girdiğini ve herkesin tedbirlere uymasını gerektiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

