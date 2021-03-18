VANPAD 7. yılını kutladı

Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği (VANPAD), kuruluşlarının yedinci yılı nedeniyle basınla bir araya geldi.

Bir kahvaltı salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan VANPAD Başkanı Nurullah Kaplan, amaçlarının Van’ın yöresel yemeklerini gün yüzüne çıkarmak olduğunu ifade ederek, bu misyonda yola çıktıklarını söyledi. Kuruluşlarının yedinci yılı nedeniyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kaplan, “Amacımız Van yemeklerinin unutulmaması, gün yüzüne çıkarılmasıdır. Bugün de derneğimizin kurulumunun yedinci yıldönümü nedeniyle Van yöresine ait farklı tatları yaparak Türkiye’deki bütün gastronomiye tanıtmak istedik. Amacımız Van kültürü ile alakalı ne kadar yemek varsa, hepsini gün yüzüne çıkarmaktır” dedi.

7 yıldır Van yemeklerinin tanıtımı için çalışmalar içerisinde olduklarının altını çizen Kaplan, “Van Ticaret ve Sanayi Odasıyla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Şu ana kadar 15 ürünümüz coğrafi işaret aldı. 20 tane de başvurumuz var. İnşallah onların da coğrafi işaretini alacağız” ifadelerini kullandı.

VANPAD’a bağlı 70 aşçının olduğunu dile getiren Kaplan, “Bunun yanında öğrencilerden oluşan 250 üyemiz bulunmaktadır. Bizler bu kapsamda Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen fuarlara katılım sağlayıp, orada ilimizin bütün tatlarını yurdumuzun her köşesindeki insanlarımıza tanıtıyoruz. Bunun yanında eğitimlerimiz de sürekli devam etmektedir. Ben bu çerçevede yedinci yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Etkinliğe Van TSO yönetimi, aşçılar ve gazeteciler katıldı.

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