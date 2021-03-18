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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Van Gölü Sempozyumu' için hazırlık

İHA

'Van Gölü Sempozyumu' için hazırlık

– Van’ın Edremit Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde 1. Van Gölü Sempozyumu için hazırlık çalışmaları başladı.
Van Gölü’nün barındırdığı bileşenlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak bölgesel kalkınmaya entegrasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenecek olan sempozyum, bu boyutuyla ilk olma özelliğini taşıyor. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan sempozyuma Cumhurbaşkanlığı makamı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ile Van Gölü’ne kıyısı bulunan yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlar ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımı bekleniyor.

“Sırtını değil yüzünü Van Gölü’ne dönen bir yaşam oluşturmak istiyoruz”
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın ev sahipliğinde bir araya gelen sempozyum düzenleme kurulu üyeleri Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suvat Parin, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, sempozyumun hazırlık çalışmalarını değerlendirdi. Açılış konuşmasında söz alan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sempozyumda ele alınacak konular, katılım düzeyi ve sempozyumun çıktılarının oluşturacağı etki bakımından bir ilk olacağını vurgulayarak, “Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu masanın etrafında bu memleketin çocukları olarak en büyük değerimiz olan Van Gölü’nün bütün yönleriyle ele alınacağı 1. Van Gölü Sempozyumu’nun hazırlık çalışmalarını ele alacağımız için memnuniyetimi ve mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bilim insanlarına göre altı yüz bin yıllık bir tarihi olan Van Gölü gibi eşsiz bir değere sahibiz ve bu eşsiz doğal değerimizi yeterince tanıdığımızı, koruduğumuzu ve bu değerden istifade ettiğimizi maalesef söyleyemiyoruz. Bu eksikliğini hissettiğimiz konularda Van Gölü’nün birçok boyutuyla bilim insanlarımızın çalışmaları ışığında değerlendirmek amacıyla Edremit Belediyemiz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının işbirliğinde, Cumhurbaşkanlığı makamı, ilgili bakanlıklar, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü’ne kıyısı bulunan yerel yönetimler ve konuyla ilgili STK’larımız destek ve katkılarıyla haziran ayının ilk haftasında 1. Van Gölü Sempozyumu’nu gerçekleştireceğiz inşallah. İstiyoruz ki Van Gölü’nü öncelikle bizden sonraki nesillere daha korunmuş halde miras olarak bırakalım ve yine istiyoruz ki Van Gölümüzün barındırdığı potansiyellerden ekonomik anlamda havzada yer alan illerimiz ve ilçelerimiz olarak en iyi şekilde yararlanabilelim. İşte bu sempozyumda bilim insanlarımız bu hususlarda bizleri aydınlatacaklar ve buradan çıkacak yol haritası ile Van Gölü’nü gelecek nesillere güzel bir miras olarak bırakmanın gayreti içerisinde olacağız inşallah. Ben katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ediyor, sempozyumun şimdiden ilimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Van Gölü’nü hayatımızın merkezine çekmek için hepimizin çok çalışması gerekiyor”
Daha sonra söz alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise “Spesifik olarak Van Gölü’nü merkeze alan ve bilimsel açıdan konu edinecek bu sempozyumun çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Üniversite olarak bünyemizde yer alan Van Gölü’nü farklı boyutlarıyla incelemek üzerine kurulu araştırma merkezlerinin katkıları başta olmak üzere her türlü desteği sunmaya hazırız. Son dönemlerde Van Gölü ile ilgili önemli çalışmaların yapıldığına tanıklık ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde Van Gölü’nün korunmasına yönelik başlatılan çalışma bu bağlamda önemli bir adım oluşturmaktadır. Bu sempozyumda bu adımları daha güçlü kılmak, Van Gölü’nü bilimsel verilere dayalı projelerle hayatın merkezine koymak açısından önem arz etmektedir. Sempozyumun ilimiz ve bölgemiz için hayırla vesile olmasını diliyor, bu önemli etkinliğimize katkı sunacak tüm paydaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Van Gölü Havzası’ndaki potansiyellerin bölgesel kalkınmaya entegrasyonu önem arz ediyor”
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, sempozyumun bölgesel kalkınma çalışmaları için bir altlık oluşturacağını belirterek, şunları söyledi:
“Öncelikle 1. Van Gölü Sempozyumu’nun ilimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben de böylesi bir etkinliği gerçekleştireceğimiz için az önce konuşan hocam ve İsmail Başkan kadar heyecanlıyım ve mutluyum. Van Gölü Havzası eşsiz jeolojik ve hidrolojik özelliklerinin yanı sıra Urartular, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu gibi farklı medeniyetlere ait mimari, kültürel miras öğeleri ve eşsiz doğal güzellikleri ile birçok eşsiz turistik değeri barındırmaktadır. Ajans olarak bu eşsiz doğal değerimizin korunması ve potansiyelinin ekonomik kalkınmaya entegrasyonunu sağlamak üzere bugüne kadar birçok çalışma gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2018 yılından bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde kalkınma ajansları tarafından bölgelerde kalkınma süreçlerini yönlendirmek, merkezi ve yerel paydaşlarla birlikte kalkınma gündemini oluşturmak, öncelikli hedefler belirleyerek ortak program ve faaliyetlerle kalkınma süreçlerini hızlandırmak amacıyla ile 3 yıllık sonuç odaklı program yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu bağlamda Van Gölü’nü merkeze alan bir program yürütmekteyiz. Bu çerçevede halen Van Gölü Havzası sonuç odaklı bir programın faaliyetlerine devam etmekteyiz ve bu sempozyum 2021 yılı çalışma programımızın bir faaliyeti olarak yer almıştır. Bu vesileyle ben de şimdiden sempozyumun bölgemizin kalkınması için hayırlara vesile olmasın temenni eder, katkı sunacak bütün kesimlere şükranlarımı sunuyorum.”

“Van Gölü, Allah’ın bize güzel bir lütfudur”
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ise sempozyumun önemine vurgu yaparak, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri Van Gölü’nün özellikle korunmasına yönelik birçok çalışma başlattık. Bu çalışmalarımızın en önemlisi hepinizin malumu Van Gölü Arıtma Tesisi Projesidir. Bu projemiz çok yakın zamanda tamamlanmış olacak ve Van Gölümüzü büyük oranda kirlilikten arındırarak koruma altına almış olacağız. Bu proje tek başına elbette yeterli değildir, dolayısıyla sempozyumda ele alınacak hususlar, ortaya çıkan öneriler bizim açımızdan yol haritası niteliğinde olacak. Bu açıdan sempozyumun çıktıları Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün paydaşlar için Van Gölü’ne yönelik planlama çalışmalarında önemli bir bilgi kaynağı olacaktır” diye konuştu.

“Van Gölü; denizdir, turizmdir, sağlıktır, ulaşımdır, şehir yaşamıdır”
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Suvat Parin ise sempozyumun onur, danışma, bilim ve yürütme kurullarının oluşturulduğunu, sempozyuma ait bilgilerin yer alacağı web sayfasının yakında yürürlüğe gireceğini ifade ederek, “Van Gölü Sempozyumu’nun amacı, sadece Van ve Bitlis için değil Türkiye ve dünya için önemli bir ekolojik değer olan, etrafında kurulu havzanın toplum ve kent yaşamı için de çok önemli bir yer tutan Van Gölü hakkında bilimsel verilere dayanan bir bilgi alanı oluşturmaktır. Belirli periyotlarla gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu sempozyumlar ile ortaya çıkacak bilgi ve veriler üzerinden Van Gölü’ne ait bir master planı hazırlamak, Van Gölü etrafındaki yatırımlara kaynaklık etmek, Van Gölü’ne sınırı olan yerel yönetimler arasında işbirliğine dayalı çalışmalar yapmak ve Van Gölü’nü gündelik yaşamın bir parçası haline getirmek ve bu alanda bir farkındalık oluşturmaktır. Tarihsel Süreçte Van Gölü, Van Gölü ve Turizm (Yaz ve Kış Turizmi), Van Gölü ve Çevre, Van Gölü ve Yerel Yönetimler, Van Gölü ve Ulaşım, Van Gölü ve Sağlık, Van Gölü ve Mekansal Yayılım/Yerleşim, Van Gölü ve Kent Yaşam, Van Gölü ve Festivaller, Van Gölü’nde Biyolojik Yaşam, Van Gölü ve Depremsellik, Van Gölü ve Mitoloji, Van Gölü Master Planı ve Destinasyon Yönetimi, Van Gölü ve Yatırımlar, Van Gölü Tanıtım ve Pazarlama gibi temaların tartışılmasını planlıyoruz. Ayrıca sempozyuma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Gevaş Belediyesi, Erciş Belediyesi, Tatvan Belediyesi, Ahlat Belediyesi, Adilcevaz Belediyesi, Muradiye Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Başkanlığı ve Van Gölü Aktivistleri davet edilecek paydaşlardır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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