ESOB’dan Beyrut Cağ Kebap salonuna teşekkür belgesi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, korona virüs pandemisine karşı alınan kurallara en güzel şekilde riayet eden Beyrut Cağ Kebap Salonuna teşekkür belgesi verdi.

Van'da kasım 2020 tarihinde Gül Çelik tarafından açılan Beyrut Cağ Kebap Salonu kısa sürede vatandaşların ilgi odağı haline geldi. İşletmenin gerek hijyen kurallarına uyması gerekse personelin güler yüzlü ve hizmet kalitesi ile kısa sürede kentin önemli yemek sektörlerinden biri haline gelen Beyrut Cağ Kebap Salonu, Van ESOB Başkanı İsa Berge’den de tam not aldı. Özellikle korona virüs pandemisinin olduğu bir süreçte açılarak istihdama katkı sunan işletmenin Van için önemli olduğunu belirten Berge, “Korona virüsün bütün dünyayı etkisi altına aldığı bu süreçte işletmelerimiz kendi imkanlarıyla, kendi çabalarıyla esnafımıza, halkımıza ve milletimize katkı sunmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyor. Bu kadar güzel işletmeyi, hijyen standartlarına uygun bir işletmeyi Van’da bulmak çok zor. Şu anda 20 bine yakın esnaf ve sanatkarımız var. Bu anlamda bu kadar güzel işletmeyi Van’a kazandıran, istihdama katkı sunan kadın girişimci esnafımıza özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

İşletmenin korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında tüm kurallara riayet ettiğinin altını çizen Başkan Berge, “İşletmeyi gezdiğimizde hem mesafe hem maske hem de temizlik kurallarının dört dörtlük uygulandığını, hijyen standartlarına tam anlamında riayet edildiğini görüyoruz. Ayrıca gerek konforu gerek dizaynı ve gerekse görselliğiyle Van’a katma değer katmış bir işletme. Van’da sayısını çok az bulabileceğimiz bir işletme. Pandemi sürecine rağmen işletmeyi ayakta tutarak, bu kadar personeli çalıştırma cesaretini gösteren kadın girişimcimize teşekkür ediyor, Van deyimiyle ‘Allah kendisinden razı olsun’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Beyrut İşletme Müdür Vekili Berivan Laçin ise bu anlamlı ziyaretlerinden ötürü Van ESOB Başkanı İsa Berge’ye teşekkür ederek, “Ben öncelikle buraya gelen müşterilerime ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar bizi bu belgeye layık gördü. Zaten hijyen kurallarına sonuna kadar riayet ediyoruz. Burası müşterilerimizin rahatça gelebilecekleri, aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekan. Ben bu belgeyi bize layık gören Van ESOB Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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