PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği kadın terörist yakalandı



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da terör örgütü PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği belirlenen PKK'lı kadın terörist, saklandığı evde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmaları sürdürürken, 2014 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan, 2015 yılında Suriye´de, 2016 Kuzey Irak Gara bölgesinde silahlı faaliyet gösteren ve terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edilen kadın teröristi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, PKK/KCK terör örgütü tarafından Van'da hücre yapılanması için görevlendirilen ve deşifre olmadığı belirtilen PKK'lı teröristi İpekyolu ilçesinde saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-03-18 14:13:50



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