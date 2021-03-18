Başkan Ensari’den ‘18 Mart’ mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çanakkale’nin Türk milletinin diriliş destanı olduğunu belirten Başkan Ensari, “Türk ve dünya tarihine damga vuran 18 Mart Çanakkale Zaferi hiçbir zaman unutulmadı unutulmayacakta. Bu zaferde şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz, ülkemizin her karış toprağında minnetle anılıyor. Çanakkale Savaşı; göğüs göğüse mücadeleler, havada çarpışan kurşunlar, 8 metreye kadar yakınlaşan siperler ve destansı bir savunma sonucu Türk askerinin elde ettiği büyük zaferle sonuçlanmıştır. Çanakkale Savaşı, Türk askerinin imkânsızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst düzeyde ortaya koyduğu gibi burada iman, şecaat, kahramanlık ve cesaret, o günkü teknolojiye galip gelmiştir. Türk milleti canını siper ederek vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak, bu vatanı Türk milletine emanet ettiler. Bizler atalarımız gibi kanımızın son damlasına kadar bu emanete sahip çıkarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bayrağı devredeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanını canından aziz bilen kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla yâd ediyorum” dedi.

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