Başkan Berge’den ’18 Mart’ mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, mesajında, “Tarihimizin en önemli zaferleri arasında yer alan Çanakkale Zaferimizin üzerinden tam 106 yıl geçti. Dünya tarihine altın harflerle kazınan Çanakkale Zaferimizi kutluyoruz. Osmanlı Devleti, Çanakkale Savaşında bütün bir millet olarak destan yazmıştır. İtilaf devletleri bu savaşta Çanakkale ve İstanbul’u ele geçirmek istemişlerdir. Nusret mayın gemisinin batırılmasıyla itilaf devletleri bozguna uğratılmıştır. Denizde olduğu gibi Gelibolu Yarımadasındaki kara savaşında da askerlerimiz, büyük destanlar yazmıştır. Çanakkale, Kurtuluş Savaşına giden milletimizin zaferi olmuştur. 250 binden fazla şehit verdiğimiz bir savaştır Çanakkale. Mukaddes vatanımızın korumasında canlarını hiç çekinmeden veren ve Anadolu topraklarını bizlere emanet eden şehitlerimize minnettarız. Çanakkale geçilmez edasıyla, bu toprakları koruyan bir ecdadımız var. Gönlünde ezan, vatan ve millet aşkı bulunan bir millet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizi diri tutan Çanakkale ruhudur. Göğsünü adeta dünyaya siper ederek şehit olan askerlerimizin mekanı cennet, ruhları şad olsun. Çanakkale içinde vurulan, ölmeden mezara konulan, gençliğim eyvah diyen vatan evlatları sayesinde bugün Türkiye’yiz. Adeta varoluş destanımız olan Çanakkale Zaferinin bilinciyle, birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Milletimizin mayasında olan kardeşliğimizi barış ve huzur içerisinde pekiştireceğimize inanıyoruz. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” dedi.

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