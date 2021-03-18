2. Lig: Vanspor FK: 2 - Pendikspor: 0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Pendikspor’u 20 mağlup etti.



Stat: Atatürk

Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Emre Doğu xx, Burak Sami Şad xx

Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xxx, Emre Özkan xx (Yakup Demir dk. 58 xx), Şiyar Kepir xxx, Barış Gök x (Sedat Cengiz dk. 21 xxx), Abdulkadir Özdemir xxx, Üzeyir Ergün xxx, Selim Kayacı xx (Sedat Komi dk. 46 xxx) , Oktay Aydin xxx, Ali Say xx (Berkan İbrahim Çakır dk. 77 x), Burhan Arman xx, Muhammet Mahmut Emir xxx

Pendikspor: Emre Aydın x, Behlül Aydın x (Atakan Arslan dk. 71 x), Süheyl Çetin x, Ömer Can Sokullu x, Göksu Türkdoğan x, Kerem Kaya x, Erdinç Pekgöz x (Özgür Çelik dk. 64 x), Ömer Kandemir x (Mahmut Caner Alioğlu dk. 80 ?), Berat Ali Genç x, Umut Sönmez x (Emirhan Çağlayan dk. 80 ?), Denis Taşkesen x (Enis Durak dk. 46 x)

Goller: Burhan Arman (dk. 47), Sedat Cengiz (dk. 59) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Abdulkadır Özdemir, Sedat Komi (Vanspor FK), Umut Sönmez (Pendikspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.