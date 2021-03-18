2. Lig: Vanspor FK: 2 - Pendikspor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Pendikspor’u 20 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Emre Doğu xx, Burak Sami Şad xx
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xxx, Emre Özkan xx (Yakup Demir dk. 58 xx), Şiyar Kepir xxx, Barış Gök x (Sedat Cengiz dk. 21 xxx), Abdulkadir Özdemir xxx, Üzeyir Ergün xxx, Selim Kayacı xx (Sedat Komi dk. 46 xxx) , Oktay Aydin xxx, Ali Say xx (Berkan İbrahim Çakır dk. 77 x), Burhan Arman xx, Muhammet Mahmut Emir xxx
Pendikspor: Emre Aydın x, Behlül Aydın x (Atakan Arslan dk. 71 x), Süheyl Çetin x, Ömer Can Sokullu x, Göksu Türkdoğan x, Kerem Kaya x, Erdinç Pekgöz x (Özgür Çelik dk. 64 x), Ömer Kandemir x (Mahmut Caner Alioğlu dk. 80 ?), Berat Ali Genç x, Umut Sönmez x (Emirhan Çağlayan dk. 80 ?), Denis Taşkesen x (Enis Durak dk. 46 x)
Goller: Burhan Arman (dk. 47), Sedat Cengiz (dk. 59) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Abdulkadır Özdemir, Sedat Komi (Vanspor FK), Umut Sönmez (Pendikspor)
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