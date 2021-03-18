Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan korona hastaları için ‘Pulmoner Rehabilitasyon’ önerisi

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs hastaları için ‘Pulmoner Rehabilitasyon’ önerisinde bulundu.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 1420 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, günümüzde kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen ‘Pulmoner Rehabilitasyon’nun, kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalarının bütünü olduğunu söyledi. Sünnetçioğlu, “Korona virüs enfeksiyonunun akut döneminde kritik hastalık varlığında solunum işi ve distresini artıran uygulamaların (havayolu temizleme tekniklerinin solunum egzersizlerinin, egzersiz eğitiminin ve solunum kas eğitimi) kullanılması önerilmemektedir. Genel sağlık önerileri doğrultusunda, sigaranın bırakılması, sağlıklı beslenme, düzenli uyku, evde fiziksel aktivite kısıtlamasının olumsuz etkilerinden korunması önerilmekle beraber, bu klinik uygulama rehberi erişkin korona virüs hastaları için pulmoner rehabilitasyon önerileri içermektedir” dedi.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, korona virüs enfeksiyonunun özellikle alt solunum yollarını etkileyen ve ağır grip, ağır zatürre gibi tablolarla karşılaşabilen bir hastalık olduğunu belirterek, “Özellikle akciğer kapasitesini sınırladığı ayrıca solunum kas kuvvetini azalttığı bilinmektedir. Bu nedenle solunum egzersizleri çoğu hastalıkta olduğu gibi korona virüsünde de etkin olarak kullanılmaktadır. 1420 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası olması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, koordinatörlüğünde ilimizde yayın yapan radyolarda vatandaşlarımızı bilgilendirmek amaçlı programlar düzenlendi. Hem pulmoner rehabilitasyonu hem de korona salgınında bireylerin evde yapabilecekleri solunum egzersizlerini hatırlatmak istedik. Özellikle korona hastalığını atlatan bireylerin solunum kapasitesindeki düşüşü önlemek ve eski solunum performansına ulaşmasını sağlamak, henüz korona virüs tanısı almamış bireylerin akciğer kapasitesini arttırmak, solunum kaslarını kuvvetlendirmek amacıyla vatandaşlar davet edilerek sosyal mesafe çerçevesinde Van Atatürk Parkı’nda basit egzersiz örnekleri, yürüyüş düzenlenerek uygulamalı olarak gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

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