Yola inen 4 ayı korkuttu

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Van'ın Çaldıran ilçesinde sürü halinde yola inen ayılar korkuya neden oldu.

Çaldıran ilçesinin Aşağı Mutlu Mahallesi yakınlarında bir grup ayı, akşam saatlerinde yiyecek bulmak için yola indi. O sırada bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen 4 ayı, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

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