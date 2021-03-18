4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı

Barış KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde 4 çocuk annesi Aysel Y. (28), 10 yıldır evli olduğu eşi Remzi Y. (31) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Polis, 112 ekiplerine haber verdikten sonra kaçan Remzi Y.´nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, ilçe merkezindeki Alkanat Mahallesi´nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çanakkale´de inşaat işlerinde çalışan ve 3 gün önce evine dönen Remzi Y., henüz bilinmeyen nedenle 10 yıllık eşi Aysel Y.´yi başına av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Remzi Y., cinayetin ardından 112 ekiplerine haber verip, kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aysel Y.´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, evdeki çocuklar ise koruma altına alınmak üzere Van´a gönderildi. Cinayetin yaşandığı evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan Remzi Y.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmasında dron da kullanıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-03-18 22:52:25
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