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Başkale’de 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi

İHA

Başkale’de 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Koçdağı Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

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