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Yılın en iyi kadın sanatçısı Aydilge’nin ödülü Vanlı kızlara 7 yıldır mağlup olmayan kız futbol takımından ünlü sanatçıya imzalı forma

İHA

Yılın en iyi kadın sanatçısı Aydilge’nin ödülü Vanlı kızlara 7 yıldır mağlup olmayan kız futbol takımından ünlü sanatçıya imzalı forma

Radyonun Yıldızları organizasyonunda ‘Yılın En İyi Kadın Sanatçısı’ ödülüne layık görülen ünlü şarkıcı Aydilge Sarp, aldığı ödülü 7 yıldır mağlup olmayan Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'na armağan etti.
Van’ın merkez Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan Mor Menekşeler Yıldızlar Kız Futbol Takımı, karşılaştıkları tüm önyargılara ve 'futbol erkek oyunudur' diyenlere inat, 7 yıldır hiçbir yenilgi almadan yola devam ediyor. Genç kızların başarısı ise ünlü şarkıcı Aydilge Sarp’ın dikkatinden kaçmadı. Ünlü şarkıcı Aydilge, bir programda ‘Yılın En İyi Kadın Sanatçısı’ ödülüne layık görülmüş ve ödülünü de Mor Menekşeler Yıldızlar Kız Futbol Takımı’na armağan etmişti. Aydilge, aynı zamanda 7 yıldır yenilmeyen takım için “Kadınlar isterlerse sadece futbolda değil; her alanda, en başarılı golleri atabilirler” ifadelerini kullanmıştı.

Aydilge'ye 65 numaralı forma gönderildi
Ünlü şarkıcı Aydilge’nin gönderdiği ödül ise Mor Menekşeler Yıldızlar Kız Futbol Takımı’na ulaştı. Başarılı takımın Beden Eğitimi Öğretmeni Ali İhsan Özmen tarafından takım kaptanına takdim edilen ödül, büyük bir sevinç yaşattı. Kız takımı ise şarkıcı Aydilge’nin anlamlı jestine karşı 65 numaralı ‘Aydilge’ isimli bir forma tasarladı. Okul Müdürü Zübeyir Özdemir ve Beden Eğitimi Öğretmeni Özmen ile öğrenciler formayı imzaladı. İmzalanan forma ise sarkıcı Aydilge’ye gönderildi.

"Çok ince bir düşünce"
İHA muhabirine konuşan Beden Eğitimi Öğretmeni Özmen, yaptıkları çalışmaların ünlü bir halk sanatçısı tarafından takdir edilmesini mutlulukla karşıladıklarını belirtti. Takımın imzalı formasını kendisine gönderdiklerini ifade eden Özmen, “Aydilge Sarp’tan aldığımız ödülden dolayı çok mutluyuz. Kendisine buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok ince bir düşünce, zaten kendisi de gerçek bir halk sanatçısıdır. Bizim mücadelemizde Aydilge Sarp’ın mücadelesine biraz benziyor. Kendisi de sanat anlamında bir konuma gelebilmek için herhangi bir kimseden destek almadı. Kendi gücüyle bu başarıyı yakaladığını bir röportajında dinlemiştim. Biz de kendi küllerimizden doğduk" dedi.

"Takım için bir marş yazmasını talep ediyoruz"
Kendisini Van'a davet ettiklerini ve takım için de bir marş yazmasını isteyen Özmen, "Kendisini en kısa zamanda Van’a bekliyoruz. Çocuklarımızla futbol oynamasını istiyorum. En büyük dileğimiz de Mor Menekşeler Takımı adına bir marş yazmasını istiyorum” diye konuştu.
"Futbol erkek oyundur" diye zamanında herkesin kendileriyle dalga geçtiğini ifade eden sporcular ise futbolun sadece erkek oyunu olmadığını gösterdikleri ve bunu başarılarla kanıtladıklarını söyledi. Ünlü sanatçı Aydilge Sarp’ın kendilerine gönderdiği ödülden memnuniyet duyduklarını ifade eden sporcular, kendisini en kısa zamanda Van’a beklediklerini talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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