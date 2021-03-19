Van'da, araçta 7 kilo eroin ele geçirildi

Sen de mi uşak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince otomobilde yapılan aramada, 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi.

Başkale'de jandarma narkotik ekipleri, ilçeye bağlı Koçdağı Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobili durdurararak, arama yaptı. Araçta 7 kilo 673 gram eroin ele geçirilirken, sürücüsü gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-03-19 09:47:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.