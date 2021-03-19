Van Büyükşehir Belediyesi 2 bin 500 hayvan içme suyu sıvatı kuracak

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki kırsal mahallelere 2 bin 500 hayvan içme suyu sıvatı kuracak.

Van Büyükşehir Belediyesi kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla bu yıl kırsal mahallelere bin 500 beton ve bin sac sıvat olmak üzere toplam 2 bin 500 sıvat kurulacak. Kentte meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan sıvatların dağıtımına başladı. Makine İkmal Daire Başkanlığı yerleşkesine getirilen sıvatlar ilk etapta ilçe belediyelerine teslim edilirken, daha sonra ilçe belediyelerince tespit edilen kırsal mahallelerde kurularak, hayvan sahiplerinin hizmetine sunulacak.

Bu çalışmalarla kırsalda yapılan hayvancılığın kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, hayvanların yeteri kadar temiz suya ulaşma ile birlikte bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin de artacağını söyledi.

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