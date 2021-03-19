Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Sen de mi uşak!

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Van’ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ovapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 LD 141 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta sıkışan şahıs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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