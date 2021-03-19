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Vanlı öğrencileriyle İngilizce şarkı hazırlayıp, klip çekti

DHA

Vanlı öğrencileriyle İngilizce şarkı hazırlayıp, klip çekti


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'daki Özen Adalı Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni Turgay Umaz, öğrencileriyle hazırladığı İngilizce şarkıya klip çekti. Sözlerini Umaz'ın yazdığı, seslendirme ve kurgusunu öğrencilerin yaptığı şarkının klibiyle elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için harcanacak. 
Merkez İpekyolu ilçesi Özen Adalı Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Turgay Umaz, derslerinde yeteneğini keşfettiği öğrencileri ile müzik çalışmaları yapmaya başladı. Yıl içinde İngilizce şarkı hazırlıklarına başlayan Umaz ile öğrencileri, 3 çalışma yaptı. Son çalışmada Umaz'ın sözlerini yazdığı parçaya öğrenciler seslendirme, çekim ve kurgu yaptı. Hazırlanan klip, büyük beğeni toplarken, müzik piyasasında yer aldı. Müzik platformunda yayınlanan klip, binlerce kişi tarafından izlendi, çok sayıda da yorum aldı. 
`MÜZİKLERİMİZ BEĞENİLDİ´
Şarkının söz ve müziğini yapan, klipte de oynayan öğretmen Turgay Umaz, milyonlarca kişiye ulaşmasını bekledikleri klibin gelirinin ise okuldaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanacağını söyledi. Geçen yıl öğrencilerinin kendisine İngilizce şarkı söylemek istediklerini ilettiğini anlatan Umaz, bu fikre sıcak baktığını ve hemen İngilizce şarkı seslendirdiklerini söyledi. Öğrencilerin bu konuda yeteneklerinin olduğunu gören Umaz, "Kafamda bir proje şekillenmeye başladı ve öğrencilerime birlikte bir çalışma yapmak isteğimi söyledim. İlk olarak da 'Chasing the line' parçasını 3 öğrenci 1 müzik öğretmeni ile çıkardık. Devamında yine Özen Adalı Anadolu Lisesi öğrencisi Rabia Sayiner ile bir çalışma yaptık onu da 'Don't reach out' adıyla yayınladık ve gördük ki bu müziklerimiz beğeniliyor" diye konuştu.
GELİRİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA 
Öğretmen Umaz, öğrencileri ile çalışmalarını okula katkı projesine dönüştürme konusunda hazırlıklar yapmaya başladıklarını belirterek, "Bize ait olacak tüm gelirleri ihtiyaç sahibi öğrencilere bırakmak için bir klip hazırladık. Klibimiz çok beğenildi ve gelirin tamamını maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz için harcayacağız. Çok güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz profesyonel bir destek almadan böylesi büyük bir proje çıkarabileceklerini gördüler. Bir öğrencimin ufaktan kurgu yaptığını biliyordum. Çekimlerini ve kurgusunu da yine o öğrenciyi kullandım. Yani profesyonel destek almadan her şeyiyle bize ait bir proje oldu" dedi.
'HAYALİM DİŞ HEKİMİ OLMAK, MÜZİK HAYATIMDA HEP OLACAK'
Sözü ve müziğini Turgay Umaz'ın yaptığı 'Flutter' isimli şarkıyı seslendiren lise son sınıf öğrencisi Helin Çakır (17) ise hayalinin diş hekimi olmak olduğunu, bunun yanında müzik yapmaya da devam etmek istediğini söyledi. Projeye nasıl başladıklarını anlatan ve sesiyle beğeni toplayan Çakır, İngilizce öğretmeninin sesini dinlediğini ve çok beğendiğini belirterek, "Böyle bir proje yapmayı teklif etti ben de kabul ettim. Hayallerime giden adımı bu şekilde atmış oldum. Çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Klibi görünce çok heyecanlanıyorum. Ailem şarkının başlangıcından itibaren bana destek oldular ve arkamda olmaya devam edecekler. Klibimizin geliri de okulumuzdaki yardıma ihtiyacı olan öğrencilere bağışlanacak" diye konuştu. 
`KURGUYU İNTERNETTEN ÖĞRENDİM´
Klibin kurgusunu yapan lise son öğrencilerden Muhammet Sürme ise kurgu yapmayı internetten öğrendiğini söyledi. Sürme, "İngilizce öğretmenimiz Turgay Umaz da kurgu yaptığımı biliyordu. Böyle bir projede katkı sunmamı istedi, ben de kabul ettim. Proje beğenildi, çok heyecanlıyız. Şarkıyı hocamız yazdı, bizler de projede yer aldık. Ben, hobi olarak yaptığım kurgu işini geliştirmeyi düşünüyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCUOrhan AŞAN
2021-03-19 11:02:49

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