Van’da öğretmen ve öğrencilerle ilgili yeni karar

Van’da kontrollü normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarının artış göstermesi tedbirlerin sıkılaştırılmasını beraberinde getirdi. İl Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı kararla öğretmen ve öğrenci ailelerine yeni yasaklamalar getirdi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs risk haritasında düşük riskli iller arasında bulunan Van’da, okullar kontrollü olarak eğitim öğretime açılırken bazı okullarda kuralların ihlal edildiği belirtildi. Açıklamada, “Özellikle okullarda kurallara dikkat edilmesinin büyük önem taşıdığı belirtilirken, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Pandemiyle mücadele kuralları kapsamında tedbirlerin devam etmesi gerektiği vurgulanırken, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi istendi. Öğretmenlerle ilgili alınan kararda, öğretmenlerin okullarda ve özellikle öğretmenler odasında bir araya gelerek toplu halde yeme içmeleri yasaklandı. Bu yasağa uymayanlar hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği adli ve idari ceza uygulanacaktır. İl Hıfzıssıhha Kurulu, ayrıca öğrenci ve velileri ile ilgili de bir yasaklama kararı aldı. Karar gereğince velisi pozitif vaka veya izolasyonda olan çocukların okula göndermeleri yasaklanmıştır. Bu kararların aksine hareket edenlere adli ve idari yaptırımlar uygulanacaktır” denildi.

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