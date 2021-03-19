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Van’da ‘İnci Kefali Av Yasağı Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı

İHA

Van’da ‘İnci Kefali Av Yasağı Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı

Van Gölü ve havzasındaki iç sularda yaşayan inci kefali balığının üreme dönemi boyunca koruma altına alınabilmesi için ‘İnci Kefali Av Yasağı Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı.
Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün organizasyonu ile Van İl Jandarma Komutanlığı ile bağlı karakol ve bot komutanlıkları, Van İl Emniyet Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin katılımıyla Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda toplantı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Van Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker, Van Gölü’ne özgü endemik bir tür olan inci kefalinin ekonomik ve turizm açısından önemine dikkat çekerek, inci kefali varlığının sonraki nesillere devamını sağlamanın çok önemli olduğunu söyledi. Çabuker, “Sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak ve inci kefali varlığını korumak için balığın üremesinin gerçekleştiği nisantemmuz ayları arasında avcılık yasağına uyulması gerekmektedir. Bu kapsamda 2020 yılı av yasağı döneminde, ilimizde 823 denetim yapılmıştır” dedi.
Açılış konuşmasının ardından toplantı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in "İnci Kefali Av Yasağı 2020 Yılı Uygulamaları ve 2021 Yılı Planlamaları" konulu sunumuyla devam etti.
Toplantıda 2020 yılı av yasağı döneminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak, 2021 yılı av yasağı dönemi için yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Yasak dönemi boyunca inci kefalinin avlanması, satışı ve nakliyesinin engellenmesi için denetimlerin sıkılaştırılması, yasağa uymayanlara ilişkin idari işlem uygulanması gibi alınan tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilerek sahada herhangi bir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde uygulanması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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