Van'da trafik kazası: 4 yaralı Araçta sıkışan yaralılara, eğitime giden AFAD ekibi müdahale etti

VanÖzalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, VanÖzalp karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 TB 319 plakalı Renault Megane marka otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiye, Özalp ilçesindeki muhtarlara 'Afet Yönetimi Eğitimi' için giderken kazayı gören Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri müdahale etti. 4 yaralı, sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.