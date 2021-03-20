Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı, çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Akşam saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın kuzeyinin aralıklı olarak hafif yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Van Gölü’nde hava durumunun parçalı bulutlu; rüzgar: batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; dalga: 0,5 ila 0,75m, yer yer 1,0m; görüş: iyi. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 5, Van 9, Hakkâri 9 ve Muş’ta 9 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.