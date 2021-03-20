Erciş’teki tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının, ‘tefecili’ yaparak 40 kişiyi açık faiz oranlarıyla borçlandırdığı iddia edilen zanlılara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 16 Mart'ta gözaltına alınan B.T, M.A, D.Ç, T.P, K.Ç, S.A VE T.P.’nin Erciş İlçe Jandarma Komutanındaki işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Ç, T.P. M.A. K.Ç. VE B., tefecilik suçundan tutuklandı, S.A. ve T.P. ise serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında aranan firari M.T.'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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