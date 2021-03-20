Van’da 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Türkiye yağışlara teslim! Sağanak ve kar var

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Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 29 yerleşim yerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesine bağlı Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray 1, Başkale 3, Çaldıran 6, Erciş 1, Muradiye 17 ve Özalp 1 olmak üzere toplam 29 yerleşim yerinin kapalı yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

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