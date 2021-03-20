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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da terör operasyonu: 7 gözaltı

İHA

Van’da terör operasyonu: 7 gözaltı

Van’da polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi’ne (DGH) yönelik düzenlen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 20 Mart 2021 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlilerimizce; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet yürüten ve 21 Mart Nevruz kutlamalarında bazı mahallelerde sokak olaylarını tertip edebileceği veya bu olaylara katılabileceği yönünde bilgiler elde edilen 9 şahsa yönelik 8 ikamette eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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