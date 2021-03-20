Van’da 80 şehit anısına 80 fidan dikerek “Şehitler bahçesi’ oluşturdu

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Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler anısına kurum bahçesine fidan dikerek “Şehitler bahçesi’ oluşturuldu.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurum bahçesinde 80 şehit anısına 80 fidan dikilerek “Şehitler bahçesi’ oluşturuldu. 15 Temmuz 2020 günü Artos Dağı eteklerinde kırıma uğrayan uçakta şehit olan 7 personelinde aralarında bulunduğu 80 şehidin anısına 80 fidan dikilerek oluşturulan ‘Şehitler Bahçesi’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Emniyet Müdürümüz Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Müftü Vekili Sacit Emiri, şehitlerin aileleri ve teşkilat personeli katıldı. İl Emniyet Müdürümüz Ali Karabağ’ın konuşmasının ardından İl Müftü Vekili Sacit Emiri tarafından şehitler için dua edildi. Kurdele kesilerek açılan ‘Şehitler Bahçesi’nde şehitlerin anısına dikilen fidanlara “Can suyu” verildi.

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