Van’da pandemi sürecinde istihdama katkı sağlayan 43 firmaya teşekkür belgesi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da pandemi sürecinde istihdama katkı sağlayan 43 firmaya teşekkür belgesi verildi

İHA

Van’da pandemi sürecinde istihdama katkı sağlayan 43 firmaya teşekkür belgesi verildi

Van’da, korona virüs pandemisi sürecinde istihdama katkı sağlayan ve SGK’ya karşı tüm sorumluluklarını yerine getiren işverenlere teşekkür belgesi verildi.
Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile firma yetkilileri katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın bölgesinde cazibe merkezi olan ve hızlı gelişen bir kent olduğunu dile getirerek, “İlimizde terörden arındıkça hem tarımın hem hayvancılığın çok hızlı geliştiğini görmekteyiz. Hükümetimiz ve devletimiz de bütün imkanlarıyla hem sanayicisinin hem de çiftçisinin yanındadır. Bu sene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli programlar kapsamında 29 bin 395 kişiye 247 milyon TL destek sağlamıştır. Yine ilimizde istihdama katkı sağlayan 43 firmamıza da 4 bin 714 kişi için 22 milyon destek verilmiş, kısa çalışma ödeneği olarak da yine bin 804 kişi için 5 milyon destek sağlanmıştır. Bu kentte kim taş üstüne taş koyarsa o bizim için değerlidir. Dili, dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun bu kentte bir kişiyi dahi istihdam eden, eli öpülecek kişidir. Ben bu anlamda hepinizi tebrik ediyorum” dedi.
Korona virüs pandemisine de değinen Vali bilmez, kentin mavi renkte kalması için vatandaşların kurallara riayet etmesi gerektiğinin altını çizdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür eden Vali Bilmez, “Batıda yapılan toplantılarda, oradaki yöneticilerin korona virüs salgının fazla olmasını doğudan gelen göçlere bağladığını söylemesi üzerine her seferinde Bakanımız Van’ı örnek göstermiştir. “Türkiye’nin en doğusu Van. Van, kurallara uyuyorsa, sizin bunu doğudan gelenlere bağlamanız doğru değildir” demiştir. Yine en son bir konuşmasında da İzmirlilere ‘Ne olur Vanlıları örnek alın’ dediğini biliyoruz. O yüzden Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Korona virüs pandemisinde Türkiye’nin de diğer ülkeler gibi olumsuz etkilendiğini belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise AK Parti hükümeti ile birlikte Türkiye’nin her alanda yatırım hamlesi başlattığını söyledi. Arvas, “18 yıldır AK Parti insansız hava aracıyla, teknolojisiyle bütün alanlarda yatırım hamlesi başlatan, erdemli Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bir ekibi var. Bugün işadamlarımız, dünyada sayılı firmalar arasında yerini aldığında biz seviniyor, gururlanıyoruz. Vatandaşımızın ihtiyacı olan her alanda da kendisini onun yanında hissettiren bir devleti var. Ben bu çerçevede ilimizde de istihdama katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy ise 2021 mart ayı itibariyle 50 ve üzerinde işçi istihdam eden ve SGK’ya karşı tüm sorumluluklarını yerine getiren işverenlere teşekkür belgesinin verildiğini dile getirerek, “Dünyayı, Türkiye’yi ve ilimizi etkileyen pandemi gibi zor bir süreçte, Van’da 50 ve üzerinde işçi istihdam eden, sigorta primlerini düzenli olarak ödeyen, SGK ile ilgili iş ve işlemlerini prosedüre uygun yürüten işverenlerimize, istihdama katkılarından dolayı teşekkür eder, iş alanlardaki hzmetlerinin katlanarak artmasını temenni ediyorum” dedi.
Konuşmaların arından program, pandemi sürecinde kentte 50 ve üzeri istihdam sağlayan 43 firma yetkilisine teşekkür belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da 80 şehit anısına 80 fidan dikerek “Şehitler bahçesi’ oluşturdu
YEREL HABERLER Van’da 80 şehit anısına 80 fidan dikerek “Şehitler ...
Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı
Van’da terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu: 7 gözaltı
Van'daki 'tefeci' operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Van'daki 'tefeci' operasyonunda 5 tutuklama
Van’da 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Erciş’teki tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Erciş’teki tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi Vanlı oyuncuların performansı alkış aldı
YEREL HABERLER Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi Vanlı oyuncuların ...
Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
Pandemide kadınların makyaj alışkanlığı değişti; gözlere yoğunlaştılar
YEREL HABERLER Pandemide kadınların makyaj alışkanlığı değişti; ...
Van'da trafik kazası: 4 yaralı Araçta sıkışan yaralılara, eğitime giden AFAD ekibi müdahale etti
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası: 4 yaralı Araçta sıkışan ...
Van’da ‘İkinci Mobilya Fuarı’ kapılarını ziyaretçilerine açtı
YEREL HABERLER Van’da ‘İkinci Mobilya Fuarı’ kapılarını ...
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
İpekyolu Belediyesinden ‘Tandır Evi’ projesi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ‘Tandır Evi’ projesi
Eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı
Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ikna etti
YEREL HABERLER Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ...
Van'da, öğretmen ve öğrenciler için yeni 'koronavirüs' kararları
YEREL HABERLER Van'da, öğretmen ve öğrenciler için yeni ...
Gürpınar Belediyesinden tapu protokolü
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesinden tapu protokolü
Van'da evlat nöbetine katılan aileler: HDP olmasa PKK da olmaz
YEREL HABERLER Van'da evlat nöbetine katılan aileler: HDP olmasa PKK ...
4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı
Van’da ‘İnci Kefali Av Yasağı Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Van’da ‘İnci Kefali Av Yasağı Koordinasyon ve ...
Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor HDP’liler, evlatları dağa kaçırılan annelerin feryatlarını demir kapıya vurarak bastırmaya çalıştı Vanlı anneler: “Sesimizi asla bastıramazlar”
YEREL HABERLER Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi ...
Van’da öğretmen ve öğrencilerle ilgili yeni karar
YEREL HABERLER Van’da öğretmen ve öğrencilerle ilgili yeni karar
'Çocuklarda kalp hastalığı, yüksek rakım ve akraba evliliği nedeniyle daha sık görülüyor'
YEREL HABERLER 'Çocuklarda kalp hastalığı, yüksek rakım ve akraba ...
Van Büyükşehir Belediyesi personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi personeline ‘İş Sağlığı ve ...