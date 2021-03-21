Başkan Akman’dan ‘21 Mart Nevruz Bayramı’ mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akman’dan ‘21 Mart Nevruz Bayramı’ mesajı

İHA

Başkan Akman’dan ‘21 Mart Nevruz Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Nevruz Bayramı’nın geçmişten günümüze birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde yaşamamıza vesile olan istisna günlerden bir tanesi olduğunu söyledi.
‘21 Mart Nevruz Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, dünyanın en eski barış ve kardeşlik bayramlarından biri olan, baharın müjdecisi Nevruz’a kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye’nin sahip olduğu köklü kültür ve geleneklerin yanında, böylesi güzel günlerin sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlattığını dile getiren Başkan Akman, “Geçmişle gelecek arasında köprüler kuran, sevgi ve hoşgörü ortamında milletleri birbirine yakınlaştıran, birliğimizi güçlendiren ve kültürel zenginliklerimizi koruyan bu gibi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak, bizlerin görevleri arasındadır” dedi.
Bahar mevsiminin bolluk ve bereketini, toprağın dirilişini müjdeleyen Nevruz’un Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede de kutlandığını dile getiren Başkan Akman, “Kültürel farklılıklarımız bizleri ayrıştıran değil, aksine bütünleştiren unsurlardır. Farklılıklarımızı ve kültürel çeşitliliğimizi milletimizin birlik ve bütünlüğünü perçinleyen, aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışma hissiyatını kuvvetlendiren zenginliğimiz olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, baharın gelişini, doğanın uyanışını müjdeleyen, bolluk ve bereketin simgesi olan Nevruz Bayramı’nın ülkemize birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, siz Tuşbalı hemşehrilerime sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vanlı işletmecilerden 'filyasyon' desteği; mekanlara gelenler kayıt altına alınıyor
YEREL HABERLER Vanlı işletmecilerden 'filyasyon' desteği; mekanlara ...
Van’da pandemi sürecinde istihdama katkı sağlayan 43 firmaya teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Van’da pandemi sürecinde istihdama katkı sağlayan 43 ...
Van’da 80 şehit anısına 80 fidan dikerek “Şehitler bahçesi’ oluşturdu
YEREL HABERLER Van’da 80 şehit anısına 80 fidan dikerek “Şehitler ...
Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı
Van’da terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu: 7 gözaltı
Van'daki 'tefeci' operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Van'daki 'tefeci' operasyonunda 5 tutuklama
Van’da 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Erciş’teki tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Erciş’teki tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi Vanlı oyuncuların performansı alkış aldı
YEREL HABERLER Çıkış tiyatro oyununa yoğun ilgi Vanlı oyuncuların ...
Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
Pandemide kadınların makyaj alışkanlığı değişti; gözlere yoğunlaştılar
YEREL HABERLER Pandemide kadınların makyaj alışkanlığı değişti; ...
Van'da trafik kazası: 4 yaralı Araçta sıkışan yaralılara, eğitime giden AFAD ekibi müdahale etti
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası: 4 yaralı Araçta sıkışan ...
Van’da ‘İkinci Mobilya Fuarı’ kapılarını ziyaretçilerine açtı
YEREL HABERLER Van’da ‘İkinci Mobilya Fuarı’ kapılarını ...
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
İpekyolu Belediyesinden ‘Tandır Evi’ projesi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ‘Tandır Evi’ projesi
Eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı
Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ikna etti
YEREL HABERLER Kaymakam ve başkan, mahallede aşı yaptırarak halkı ...
Van'da, öğretmen ve öğrenciler için yeni 'koronavirüs' kararları
YEREL HABERLER Van'da, öğretmen ve öğrenciler için yeni ...
Gürpınar Belediyesinden tapu protokolü
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesinden tapu protokolü
Van'da evlat nöbetine katılan aileler: HDP olmasa PKK da olmaz
YEREL HABERLER Van'da evlat nöbetine katılan aileler: HDP olmasa PKK ...
4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi eşini öldürüp, kaçan zanlı yakalandı
Van’da ‘İnci Kefali Av Yasağı Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Van’da ‘İnci Kefali Av Yasağı Koordinasyon ve ...
Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor HDP’liler, evlatları dağa kaçırılan annelerin feryatlarını demir kapıya vurarak bastırmaya çalıştı Vanlı anneler: “Sesimizi asla bastıramazlar”
YEREL HABERLER Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi ...
Van’da öğretmen ve öğrencilerle ilgili yeni karar
YEREL HABERLER Van’da öğretmen ve öğrencilerle ilgili yeni karar