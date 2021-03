Erciş'te down sendromlu çocuklara özel etkinlik

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş Belediyesi, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' kapsamında bir grup down sendromlu çocuk için halı saha maçı etkinliği düzenledi.

Erciş Belediyesi'nce "+1 Farkla Maçı Kazandık" sloganıyla organize edilen etkinlik, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlendi. Oynanan karşılaşma, oldukça çekişmeli geçti. Down sendromlu çocukların penaltı atışları sırasında yaşadıkları gol sevinci ise büyük mutluluk yaşattı. Etkinlik sonunda tüm down sendromlu çocuklar, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından madalya ile ödüllendirildi.

Etkinliğe katılarak özel çocuklarla bir araya gelen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü. Bu özel günde çocuklarımız ile bir araya geldik. Onlarla halı sahada buluşarak bir futbol maçı yaptık. Bundan sonraki süreçte de özel gereksinimli çocuklarımızla daha fazla organizasyonda bir araya gelmek istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de gerek down sendromlu evlatlarımız olmak üzere bütün özel gereksinimli insanlarla bir araya gelip farkındalık etkinliklerini artırmak istiyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Erciş Belediyesi çalışanlarını kutluyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-03-21 12:48:34



