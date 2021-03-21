Van'da nevruz tedbirlerle kutlandı; ateş yakarken yanma tehlikesi geçirdiler(2)



DBP'Lİ AYDENİZ KONUŞTU

Van'da HDP'nin organize ettiği nevruz programında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne sürerek, "Onun için diyoruz ki; bu halka bakın ve bir an önce tecridi kaldırın. Barışın muhatabı İmralı'dadır" dedi. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması ile ilgili de konuşan Aydeniz, "Kadınlar bu ülkenin geleceğidir. İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece yarısı talimatla kaldırdıklarını ifade ettiler. İstanbul Sözleşmesi'ne dokunmanıza asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Aydeniz, HDP'nin kapatılması konusu ile ilgili olarak da, "HDP'ye baskı uygulayanlar, HDP'nin dört duvardan oluşmadığını, bu iradeden oluştuğunu görsünler. HDP'yi kapatmak öyle kolay olmayacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2021-03-21 17:47:21



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