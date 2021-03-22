Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Aralıklı ve yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgârın genellikle batı ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli rüzgâr şeklinde (4060 km/sa) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis’te 8, Van’da 13, Hakkâri’de 12 ve Muş’ta 13 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bölgemiz genelimde rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (4060 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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