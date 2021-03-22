Aksa’dan Van’daki 108 bin 328 aboneye hizmet

Van’da 31 Mayıs 2007 yılında kurulan Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş., 108 bin 328 aboneye hizmet veriyor.

Van merkez başta olmak üzere Edremit, Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde hizmet veren Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş., tüm bu hizmetleri sunarken çevreyi ve doğal kaynakları korumayı da ihmal etmiyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Hikmet Turan Güler, yıllardır Van’da on binlerce vatandaşa doğalgaz hizmeti sunduklarını ifade ederek, hedeflerinin tüm vatandaşlara bu hizmeti sunmak olduğunu söyledi. Dağıtım bölgelerindeki abonelere bu hizmeti sunarken aynı zamanda çevreci, temiz ve konforlu bir yakıt olan doğalgazın arzını güvenli, ekonomik ve kesintisiz olarak sağlamaya özen gösterdiklerini vurgulayan Güler, “Kaliteli hizmet anlayışımızla, teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayarak, müşterilerimizde güven oluşturuyoruz. Kazancı Holding’in itici gücü; öncü ve köklü bir kuruluş olmanın getirdiği tecrübesiyle, kentleşme hızına bağlı olarak büyüyor ve verimli işletmecilik anlayışımızı artırıyoruz. Bilgi ve birikimimizle sektöre yön veren, ekip ruhuna inanan, genç ve dinamik çalışanlarımızın gelişimi için kaynak ayırıyor ve onlara şirketin değerli bir parçası olduklarını hissettiriyoruz” dedi.

Van ve ilçelerinde şu an itibariyle 108 bin 328 aboneye doğalgaz hizmeti sunduklarını belirten Güler, “Hem ana faaliyetlerimiz hem de sosyal sorumluluk bilincimizle çevreyi ve doğal kaynakları koruyor, etik değerlere önem veriyor, toplumsal sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda, Van ili ve genişleme ilçeleri dahil toplam 108 bin 328 adet aboneye 81 personelimiz ile hizmet etmekteyiz. 4 adet şehir giriş istasyonu ile birlikte bin 256 kilometre doğalgaz yatırımı tamamlanmış bulunmaktadır. Amacımız tüm halkımıza bu hizmeti götürmektir” ifadelerini kullandı.

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