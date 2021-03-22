Van'da toprağa gömülü çuvallarda 37 kilo esrar ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi aramalarında toprağa gömülü iki çuval içerisinde 37 kilo esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, Tuşba ilçesine bağlı Alabayır Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, mahallenin Çevre Yolu mevkiinde arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü 2 çuval içerisinde 37 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-03-22 14:22:46



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