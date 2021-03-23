Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerde karla karışık yağmurlu olması beklenmektedir. Yağışların Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde kuvvetli (2150 kg/m2) ve yer yer şiddetli (51100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (6090 km/sa) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis’te 8, Van’da 14, Hakkâri ve Muş’ta 13 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (4060 km/sa) zaman zaman çok kuvvetli ve fırtına (6090 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde beklenen yağışların kuvvetli (2150kg/m2) ve yer yer şiddetli (51100 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.