Başkan Akman’dan ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, deneyim ve tecrübelerinden yararlandıkları, toplumun örf, adet ve kültür değerlerini yarınlara taşımayı sağlayan yaşlıların toplumsal hayatın en kıymetli hazineleri olduğunu söyledi.

1824 Mart tarihleri arasında kutlanan ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ nedeniyle bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaşlıların her zaman yanı başlarındaki rehberleri olduğunu belirtti. Başkan Akman, “Tecrübe, bilgi ve birikimleriyle bizlere rehberlik eden, her zaman örnek olan, milli ve kültürel değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan büyüklerimiz bizler için değerlidir” dedi.

Başkan Akman, yaşanan korona virüs salgını öncesi ‘Evde Temizlik’ ile ‘Evde Tıraş’ projeleriyle ilçede yaşayan bakıma muhtaç yaşlı vatandaşları sosyal belediyecilik gereği evlerinde ziyaret ederek hem tıraşlarının hem de ev temizliklerinin belediye ekipleri tarafından yapıldığını hatırlattı. Herkesin bir gün yaşlanacağını da dile getiren Başkan Akman, “Büyüklerimize hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını ve kimseye muhtaç olmadan huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak hepimizin sorumluluğundadır. Sosyal belediyecilik anlayışıyla; yaşlılarımızın daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu olmaları, geleceğe güvenle bakmaları için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleceğimizin teminatı ve mirasçısı olan evlatlarımıza büyüklere sevgiyi, saygıyı ve hoş görüyü aşılamanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle hayatlarını en iyi şekilde yetişmemiz için feda eden tüm büyüklerimizin ‘Yaşlılara Saygı Haftası’nı tebrik eder, aileleri ile birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür sürdürmelerini dilerim” şeklinde konuştu.

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