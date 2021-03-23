İpekyolu Belediyesinden bahar temizliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte bahar temizliğine başladı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 35 personelle Bahçıvan Mahallesi'ne bağlı Sanat ve Yüzbaşıoğlu sokaklar ile PTT ve Maraş caddelerinde bahar temizliği başlattı. Sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmaları kapsamında girdikleri mahallelerde gelişi güzel yerlere atılan ambalaj atıklarını, çeşitli evsel atıkları toplayan ve yolları temizleyen ekipler, yaklaşık 4 ton çöp topladı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediye olarak görüntü ve çevre kirliliğine neden olan atıkları ortadan kaldırmak ve vatandaşların temiz bir ilçede yaşamalarına olanak sağlamak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Cadde, sokak ve boş arazilere atılan çöpleri toplayarak ilçemizin çehresini güzelleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Çevreyi kirletmesinler. Çöpleri, çöp kutusuna atsınlar ve belirlenen alanlara bıraksınlar. İpekyolu Belediyesi sağlıklı bir gelecek için, çevre koruma ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam edecek” denildi.

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