Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli (2)

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OKULDAKİ ÖĞRENCİ PANSİYONU TAHLİYE EDİLDİ

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan ve öğretmen ile öğrencinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından eğitime 1 hafta ara verilen Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki 200 öğrencinin kaldığı pansiyon da tahliye edildi. Öğrenciler, evlerine gönderilirken, okulda 29 Mart'tan itibaren tekrar eğitimöğretime başlanacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-03-23 10:58:52



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