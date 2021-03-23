Van Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımından büyük başarı

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı, Elazığ’da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi U16 erkeklerde grup birincisi oldu.

Bünyesinde barındırdığı farklı spor branşlarında çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 20 Mart’ta Elazığ’da atletizmi geliştirme projesi kapsamında yapılan Bölgesel Kros Ligi organizasyonuna katılan Van ekibi, U16 kız ve erkek kategorilerinde dereceye girerek organizasyonun ikinci turuna katılmaya hak kazandı.

Vanlı atletlerin U16 erkekler kategorisinde grup birincisi, U16 kızlarda ise grup üçüncüsü olarak tamamladığı organizasyonun ikinci ayağı ise 3 Nisan Cumartesi günü Şırnak’ta yapılacak.

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