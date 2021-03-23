Başkan Ensari yaşlıları unutmadı

Van’ın Çaldıran Belediyesi Başkanı Şefik Ensari, 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlıları ziyaret ederek hem pasta kesti hem de hayır dualarını aldı.

Başkan Ensari, hafta kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde, yaşlılara hediyeler vererek sağlık ekiplerince kontrollerinin yapılmasını sağladı. Başkan Ensari, 99 yaşındaki 16 çocuk ve 60 torun sahibi Sultan Avcı’nın elini öperek bir süre sohbet ederek pasta kesti. Yaşlıların toplum için büyük bir değer olduğunu söyleyen Şefik Ensari, “Yaşlılara Saygı Haftası’nda toplumuzun ve ailelerin büyük değeri olan yaşlılarımızı unutmadık unutmayacağız. İlçemizde bulunan yaşlılarımızı ziyaret etme fırsatımız oldu. 99 yaşındaki 16 çocuk ve 60’a yakın torunu bulunan Sultan Ninemizi ziyaret ederek ellerinden öptük, hayır duasını aldık. Kendilerini mutlu etmek adına hediyeler verdik ve geçmişten günümüze gelen süreci dinledik. Ömürlerini ülkemize ve milletimize hizmetle geçiren, milli kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan hayatımızın en kıymetlileri olan yaşlılarımız, geçmişin tecrübelerini günümüze aktararak geleceğimize ışık tutan büyük bir kaynaktır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V), ‘bir genç ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı ikramda bulunursa Allah da yaşlılığında ona ikramda bulunur’ buyurmuşlardır. En verimli çağlarını ülkesine ve milletine hizmetle geçiren büyüklerimizin haftasını kutlar, kendilerine sağlık dolu uzun ömürler dilerim” dedi.

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