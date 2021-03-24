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(Özel) Kadın girişimciler KOSGEB ile kendi işlerini kurup istihdama katkı sağlıyor

İHA

(Özel) Kadın girişimciler KOSGEB ile kendi işlerini kurup istihdama katkı sağlıyor

Van’da 507 kadın girişimci, KOSGEB ile kendi işini kurarak istihdama katkı sağladı.
Van’da kendi işini kurmak isteyen kadın girişimciler, KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirirken bir yandan da istihdama katkı sağladı. 2003 yılından 2020 yılına kadar Van’da 507’si kadın olmak üzere bin 682 girişimci kendi işini kurdu. Daha önce küçük çaplı dikiş işiyle uğraştığını belirten 3 çocuk annesi Zeynep Çiçek, işini büyütmek ve istihdama katkı sağlamak için KOSGEB’e başvurduğunu ifade etti. KOSGEB’den aldığı destekle kendi markasıyla nevresim diktiklerini aktaran Çiçek, “Nevresim öncelikli olmak üzere perde, masa örtüleri, havlu, kısacası ev tekstilinde ne varsa onu yapabiliyoruz. Şu anda Van, ilçelerine dağıtıyoruz ama hedefimiz tüm Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illere dağıtım yapmaktır. Bu amaçla çalışıyoruz” dedi.

"Kadınlar üretici olsunlar"
15 kişi kapasiteli işletmede korona virüs pandemisi nedeniyle şu anda 3 kişinin istihdam edildiğini belirten Çiçek, ileri ki süreçte bu sayıyı arttıracaklarını söyledi. Bu işi artık profesyonelce yaptıklarını belirten Çiçek, kadınlara tavsiyelerde de bulundu. Çiçek, “Kadınlar üretici olsunlar, girişimci olsunlar. Hep tüketici olarak evde kalmakla bir şey elde edemiyoruz. Bu konuda bizler için imkan da verilmiş. Sadece kendimizi düşünmeyelim. Bir kadının evine katkı sağlaması, kendi ayakları üzerinde durması ve daha çok insana faydalı olması ne kadar güzel bir şey. Ben bu çerçevede böyle bir imkanı sağladığı için KOSGEB’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"KOSGEB destekleri işimi büyütmeme neden oldu"
Nergis Gönül Kayman ise her zaman cadde üzerinde bir dükkanı olmasını hayal ettiğini ve bu hayalini KOSGEB ile gerçekleştirdiğini vurgulayarak, “KOSGEB desteklerinden önce küçük bir iş yerim vardı ve ürünlerimiz azdı. Cadde üzerinde bir iş yerimin olması, insanlara daha güzel hizmet vermek hep hayalimdi. Fakat hem bir yeri çevirmeye çalışmak hem de birikim yapmak zordu. Hele ki yeni işe başlayan biri için çok zor. KOSGEB’in bu anlamda çok ciddi desteği oldu. Hem iş yerimin mobilyaları ve klimasının yanında bir yıllık kirama da destek oldu. Bu benim bir yıl içinde toparlanmama ve işimi büyütmeme neden oldu. KOSGEB’in benim gibi birçok bayana faydası çok büyüktür. Ben bu kapsamda KOSGEB Müdürü Bilal Emre Yörük’e teşekkür ediyorum” dedi.

"Hedeflerimiz büyük"
Korona virüs pandemisi nedeniyle ülke olarak zor bir süreçte olduklarının altını çizen Kayman, “KOSGEB’in verdiği bu destekler, yeni işe başlayacak olan veya işini büyütmek isteyen insanların önünü görmesine ve ilerlemesine ciddi anlamda destek oluyor. Bizim de bu saatten sonra amacımız bizim gibi iş yapmak isteyen bayanlara öncü olabilmek, istihdama katkı sağlayabilmektir. Bu da üretimle oluyor. Ben şu anda yavaş yavaş üretim yapma yönünde bir takım çalışmalara başladım. Hayallerimiz, hedeflerimiz büyük. İnşallah alacağımız desteklerle yolumuza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Nergis ismiyle ürettiği nevresimlerle Van’ın adını duyurmaya çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Kayman, “Ticaret cesaret isteyen bir iştir. Kadınlar hiçbir zaman cesaretlerinin kırılmasına müsaade etmesinler. Genelde insanın en yakınındakiler buna engel oluyor. Doğuda şartlar daha da zor. Vazgeçmesinler ufak da olsa başlasınlar” diye konuştu.
Senem Ertaş isimli kadın girişimci de, daha önce evde oturduğunu, KOSGEB’in desteklerini duyunca böyle bir işe giriştiğini söyledi. 11 kişinin istihdam edildiği işletmede sağlık ürünlerini ürettiklerini belirten Ertaş, KOSGEB yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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